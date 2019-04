Eestivene noored: heanaaberlikud suhted Venemaaga on Eesti julgeoleku peamine tagatis

Pea iga kolmas vastaja, kes ei oma Eesti kodakondust, mainis Eesti kodakondsuse puudumise peamise põhjusena praktilist mugavust. Nende jaoks ei oma kodakondsus poliitilist ega kultuurilist tähendust ja nad ei seosta kodakondsust ka väärtushinnangutega. Eesti passi omamine on pigem neile praktiliselt mugavam. Näiteks võimaldab Vene pass Eesti elanikel reisida ilma viisata Venemaale ja nad saavad ka vabalt liikuda Schengeni tsoonis. Viiendik on neid noori, kes ei oma Eesti kodakondsust just sellepärast, et see on nende vanemate otsus ning pea sama paljudel on see isiklik valik.