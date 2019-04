Izmailova: keegi ei sundinud mind linnavalitsusest lahkuma

«Mind õnneks keegi ei sundinud lahkuma, aga sundis lahkuma see teadmine ja see olukord, mis täna siin Eestis valitseb, kus Rohelised ei ole parlamendis esindatud. See on väga tõsine probleem minu ja Roheliste ning üldse keskkonnateadlike inimeste jaoks,» ütles Izmailova ja lisas, et keskendub nüüd erakonna ülesehitamisele.