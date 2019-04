Vladimir Svet: lahingõppus ei sobi pühade ajale

Kesklinna vanem pöördus oma kirjas, et Magasini tänava elanikud on häiritud oma kodu lähistel toimunud mürarohketest kaitseväe õppustest ning rohkem sellest, et sarnased õppused on kavandatud ka eelolevaks ülestõusmispühade ajaks. «Kuna niisugune ettevõtmine ei sobi kuidagi kokku praeguse vaikse nädala ja eesseisvate pühadega, siis palusin Kaitseliidul seekordne õppus edasi lükata,» kirjutab Valdimir Svet ja selgitas, et tulevikus loodab ta leida vastuvõetava lahenduse nii Kaitseliidu eesmärkide täitmisekt kui ka Kesklinna elanikele rahuliku elukeskkonna tagamiseks.