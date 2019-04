Fotod: Tallinna uus abilinnapea on Betina Beškina

Uus abilinnapea kandidaat Betina Beškina on töötanud linnavalitsuses seitse aastat. Kõlvart sõnas, et Beškina on linnasüsteemis pikka aega töötades tõestanud ennast tööka ja aktiivse inimesena, kes on valmis õppima, ennast arendama ja panustama eesmärkide saavutamisse. «Kahtlemata on tegemist väga olulise ja mahuka valdkonnaga, kuid olen kindel, et uus abilinnapea on valmis seda vastutust kandma ning töötab selle nimel, et Tallinn muutuks paremaks linnaks kõigile siin elavatele inimestele,» ütles Kõlvart.