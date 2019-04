Kaljulaid: Pätsi ametiraha teemat Putiniga ei puudutatud

«Arutlusel olid Ukraina ja Gruusia küismused, mis on tähtsamad,» tõdes Kaljulaid.

Pätsi ametiraha Moskvasse sattumise kronoloogia ei ole täpselt teda, kuid selle tagastamine on Eesti-Vene suhetes pidevalt teemaks võetud.

Riigipea ametitunnus on 69-millimeetrise läbimõõduga riigivapi ning rubiini, kolme briljandi ja hulga teemantidega kett, selle juurde kuulus ka rinnal kantav kaheksaharuline täht, mille südamikus oli rahvusmotiividest ümbritsetud suur riigivapp.

1940. aasta 23. juulil sõitsid Kadriorgu II Riigivolikogu esimees Arnold Veimer, peaministri asetäitja Hans Kruus ja peaminister Johannes Vares-Barbarus, kes teatasid Pätsile tema volituste lõppemisest ning on oletatud, et just siis võis Päts ametitunnuse üle anda presidendi kohusetäitjaks määratud Vares-Barbarusele.