Kremli pressisekretär: Baltimaade hirmud Vene ohu ees on alusetud

«Te mainisite NATOt ja Eesti ning veel mitme Balti riigi hirme seoses julgeolekuga. Me oleme veendunud, et need on täiesti alusetud. Neid õhutavad oskuslikult NATO sõjalised juhid ja poliitikud teisel pool ookeani,» lausus Peskov Vene telekanali Pervõi Kanal saates «Vremja».