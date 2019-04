Kadri Liik: Kaljulaidil ja Putinil on nüüd mõnesid küsimusi lihtsam arutada

Kadri Liik rääkis «Esimeses stuudios», et kahe riigipea kohtumise kestus üllatas teda. «Ma olin natuke üllatunud, et Kreml talle (Kaljulaidile – toim.) nii palju aega pühendas. Alguses, ma tean, oli see kohtumine plaanitud lühemana, aga nüüd oli see kokku vist kaks ja pool tundi. Seda on päris palju,» tõdes Liik.

Saatejuht Anna Pihli küsimusele, millise hinde ta president Kaljulaidile kohtumise eest paneks, vastas Liik: «Kõiki detaile me ei tea, aga tundub, et päris hästi läks.»

Liik avaldas arvamust, et pärast tänast kohtumist on Eesti ja Venemaa liidritel mingite küsimuste arutamine edaspidi võib-olla lihtsam. Eksperdi sõnul oli positiivne, et presidendid rääkisid energiapoliitikast, sest Eesti tahab end Venemaaga ühisest energiasüsteemist lahti ühendada. Samas tunneb Venemaa muret Kaliningradi oblasti elektriga varustamise pärast.

Saatekülalise hinnangul on kokkuvõttes positiivne, et Kaljulaid Putiniga kohtus. Samas ilmselt ei ole meie lääne liitlastele edastatud selget sõnumit, mida me sellega tahame saavutada. Teatavasti on Eesti on alati kriitiline olnud, kui mõni meie liitlane on pärast 2014. aastat Putiniga kohtunud.