Ukraina jaoks on praegu kõige ohtlikum ühiskondlik muutus see, et laguneb täiemahulise sõja alguses tekkinud suur usaldus võimu ja inimeste vahel. Avalikkus usaldab üha vähem president Volodõmõr Zelenskõi ja tema lähikonna tegevust, ütles sõja 800. päevale pühendatud intervjuus üks Ukraina tuntumaid ajaloolasi ja mõtlejaid, Lvivis asuva Ukraina katoliku ülikooli professor Jaroslav Hrõtsak. Ukraina sõja 800. päev sai täis neljapäeval.