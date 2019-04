President Kaljulaid Vene lehele: olen valmis kõigile selgitama, miks on vaja naabritega suhelda

Kersti Kaljulaidi usutlenud ajalehe Kommersant ajakirjanik Galina Dudina viitas intervjuus muu hulgas sellele, et Eesti presidenti on Putiniga kohtumise pärast ka kritiseeritud. Kaljulaid vastas, et ta ei vastuta selle eest, mida arvavad teised inimesed, sest igaühel on õigus oma mõtteid avaldada.