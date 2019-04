Mida arvasid moskvalased Putini ja Kaljulaidi kohtumisest?

Vaata videost, mida arvasid kohtumisest Postimehe kaamera ette sattunud moskvalased. Jekaterina rääkis, et oli kohtumise toimumisest küll kuulnud, kuid täpseid asjaoluseid ei tea. «Ma usun, et suhted soojeneksid, tuleb omavahel suhelda,» ütles Jekaterina vastuseks küsimusele, kas presidendid peaksid tihedamini kohtuma. «Tahaks elada maailmas rahus,» lisas ta.

Alina usub, et Kaljulaidi ja Putini kohtumisest saab tulla ainult head. «Ma polnud kuulnud, aga ma usun, et üldiselt otsustatakse kõik asjad ära juba varem ja sellistel kohtumistel on vaid formaalne iseloom,» ütles ta.