Galerii: sajad inimesed jooksid koos presidendiga päikeselis Kadrioru pargis veteranide auks

«See jooks ei ole tavaline rahvajooks, see on eriline jooks, sest me anname au,» alustas president Kersti Kaljurand tervituskõne jooksjatele ja rõhutas, et Sinilillejooksul osalemine on võimalus kõigile toetada Eesti eest välismissioonidel osalenud kaitseväe ja Kaitseliidu veterane. «Me aitame neid, me oleme selle üle uhked ja jookseme, ükskõik kas kiiresti või aeglaselt, aga me anname sellega au!» lisas president Kaljulaid.