Veteranid: väljaõpet tuleb sõjalistel missioonidel testida

Kolmel korral Bosnias, kahel korral Afganistanis ja korra Liibanonis teeninud major Kurg ütles, et palk on missioonil osalemisel vaid üks motiveeriv komponent. «Kui sa oled kogu elu midagi treeninud, siis tahaks ju testida, kuidas see päriselus välja tuleb. Veidi on missioonidel kaugetes maades ka romantilist seiklushõngu,» sõnas Kurg.

«Kui on jalgpallimeeskond, kes palju treenib, aga kunagi ühtegi mängu ei mängi, jääb palju küsimusi õhku. Missioonidel saab ennast testida nii sõduri kui ka ülemana,» ütles 2012. aastal Afganistanis teeninud kadet Landsmann.

Mõlema endise missioonisõduri väitel tõrjub kasvav adrenaliinitase kriisiolukorras tavaliselt hirmutunde kõrvale. «Hirm on tavaliselt enne või pärast, kriisi ajal teeb adrenaliin oma töö ära. Väljaõpe ja treening ehk drill on see, mis hoiab keerulises olukorras asja kontrolli all,» märkis Landsmann. Major Kure sõnul on hirmutunne normaalne, kuid inimest on võimalik õpetada hirmutunnet ületama.

Landsmanni sõnul on sõjalistel missioonidel osalemine kaitseväele oluline ka seetõttu, et sõjalise kogemuse saanud kaitseväelased annavad seal saadud kogemusi edasi uutele kaitseväelastele. «Kui teooria on praktikas läbiproovitud ja see toimib, siis on tegemist tõelise teooriaga,» ütles ta.

Teisipäeval tähistab Eesti seitsmendat korda Eesti veteranipäeva, sõjalistel missioonidel teeninud, seal vigastada saanud või hukkunud kaitseväelaste päeva. Eestis on missioonides osalenud mehi ja naisi ligi 3000. Sinilill valiti veteranide toetussümboliks 2013. aasta kevadel toimunud avaliku ideekonkursi tulemusena.