Video: Eesti võimekaimas ettevõttes töötab 57 vähenenud töövõimega inimest

Svarmili tehase juhataja Merle Roste sõnul töötab ettevõttes 250 inimest, kellest viiendik on vähenenud töövõimega, kuid see pole tema sõnul olnud planeeritud valik. Roste rääkis, et Svarmil on leidnud väljapääsu tööjõupuuduse leevendamisele seeläbi, et igale vajalike oskustega inimesele püütakse leida võimalus nende ettevõttes tööd teha. «Tööjõupuuduse korral ei tee me valikut lähtuvalt sellest, milline on inimese tervis, vaid millised on tema oskused ja võimekus,» ütles Roste.