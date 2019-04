Fotod: Jüriöö märgutuli jõudis Tallinnasse

Tallinna raekojas algab teisipäeval kell 19 Jüriöö ülestõusu 676. aastapäeva tähistamine, kus ratsanikud saavad Jüriöö tule, et viia see Lasnamäe Jüriöö parki – Jüriöö otsustava lahingu toimumispaika. Jüriöö parki on Lasnamäe linnaosavalitsuse teatel homme üles rivistatud Vahipataljoni auvahtkond, mängib orkester, peetakse pidupäeva kõnesid ning süüdatakse suur jürituli.