Soomlane proovis Tallinnas vägistada hotellitöötajat

21. aprillil kell 5.22 sai turvaettevõtte G4S juhtimiskeskus paanikahäire teate Tallinna vanalinnas asuvast hotellist. Sündmuskohale mõne minutiga saabunud patrullid said info, et hotelli töötajat ründas ning üritas vägistada üks tänavalt hotelli jalutanud soome keelt kõnelev mees.

Naine osutas ründajale vastupanu ja suutis hoolimata raskest olukorrast abi kutsuda, vajutades paanikanuppu. Lisaks võttis ta appi kavaluse, veendes meest, et võtab neile toa. Hotellitoa juurde kõndides koputas naine ühe toa uksele ja kutsus abi. Hotellitoast välja tulnud mees sai aru, et naine on hädas ja läks talle appi. Hotellitöötajat rünnanud mehel õnnestus aga hotelli tagaukse kaudu tänavale põgeneda.

«Paanikanupp on teenindavale personalile kiireim viis abi kutsumiseks. On olemas ka juhtmevabad nupud, mida teenindaja saab taskus kaasas kanda. Kindlasti on vajalik kontrollida regulaarselt nende töökorras olekut ja teha testhäireid,» ütles G4S Eesti valveosakonna juht Kardo Kurm. «Väga oluline on teha klienditeenindajatele koolitusi ja treeninguid, kus neid õpetatakse konflikti- ja kriisiolukorras õigesti käituma. Antud olukorras päästis hotellitöötaja halvimast tema suutlikkus säilitada enesevalitsus ja teadmine, kuidas kiirelt abi kutsuda,» lisas Kurm.