Pretsedenditu otsus Eesti õigussüsteemis: kohtunik määras fentanüüliäri süüalustele asenduskaitsjad

Kohtunik Kullerkann ütles täna pärastlõunal kohtuistungil, et arvestades kohtuprotsessi senist kronoloogiat, on selge, et määratud ajal kohtuprotsess ei lõpe. Ta märkis, et tänaseks päevaks oleks pidanud Paul ja Dimitri Kärbergi süüasjas juba 15 istungit, kuid erinevatel põhjustel on neist kaheksa ära jäänud.