Sri Lanka pommiplahvatustes hukkunute arv on tõusnud 359-ni

Hukkunute arvu tõusu taga on rünnakutes vigastatute suremine haavadesse. Plahvatustes sai viga vähemalt 500 inimest.

Rünnaku eest võttis vastutuse äärmusrühmitus Islamiriik (IS). Sri Lanka valitsus näitas näpuga kohalikule ja vähetuntud islamistlikule rühmitusele National Thowheeth Jama'ath, kuid lisas, et rühmitus sai ilmselt «rahvusvahelist» abi.

«Julgeolekuametid on seisukohal, et välissidemed on olemas ning osa tõenditest näitavad seda,» ütles peaminister Ranil Wickremesinghe ajakirjanikele teisipäeva hilisõhtul.