Riigikogus esitletakse riigikogu 100. sünnipäeva postmarki

«Riigikogu 100. aastapäevale pühendatud postmark on suure ajaloolise tähtsusega, mis jäädvustab meie parlamentaarse iseseisva Eesti riigi sünni ja viib ta filatelistide hinnalisse kollektsiooni," ütles riigikogu esimees Henn Põlluaas. «Tähtpäevale pühendatud postmark ümbrikul on ka oluliseks sõnumiviijaks üle maailma meie riigi ajaloo kohta.»

Postmargiväljaande kujundas kunstnik Riho Luuse ning kuna ta kujundas ka 10 aastat tagasi ilmunud Riigikogu 90. juubeli postmargi, siis on see ühtses stiilis loodud markide paar. Margi nominaalhind on 65 senti, mis on praegune Eesti-sisese kirja saatmise hind.