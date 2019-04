Juubelitantsupeo sõnum on hoida Eestimaad

«Me kõik tuleme kuskilt Eestimaa otsast, meil on sealt midagi väga tähtsat kaasa võtta, keegi on meil ees käinud, keegi tuleb meie järel, me kõik oleme siin – Eestimaal. Üks, mis kõiki meid kõnetab, on seesama maa. Olgu selleks siis marjamaa, rannamaa, soomaa, kapsamaa, metsamaa või heinamaa,» rääkis XX juubelitantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste oma peoeelsetest mõtetest.

Just maa teema lummas Rajastet juba kolm ja pool aastat tagasi, kui ta oma ideed konkursile välja pakkus ja nendega ka žürii südame võitis.

«Mõelge, kui meil seda Eestimaad ei oleks, siis me ei tantsiks siin, me ei lauaks siin – see kõik oleks midagi muud. Meie suur ja siiras soov on, et kõik, mida peol kogete – meie tantsud ja mustrid ja rahvariided ja Eesti muusika – tooks esile peamise sõnumi: et me väga hoiaksime oma Eestimaad,» rääkis Rajaste.

Ta tahab, et jõuaksime veel Eesti heinamaade eest hoolitseda. Ta soovib, et avastaks end ikka ja jälle tundelt, et pean saama ühte kindlasse metsatukka – kuna seal on just need maasikad, mida mu lapsed süüa armastavad. Ta palub, et enne, kui me siin Eestimaal ükskõik mida teeme, tagajärgede üle tõsiselt järele mõtleksime.

«Me kõik tunnistame, et Eestimaa on ilus. Meie kõigi võimuses on teha, et ta oleks selline ka neile, kes tulevad meie järel. Ma tahan, et kui me näitame lapselapsele, kuidas kasele auk sisse teha ja nii mahla saada, siis võiksime näidata ka seda, kuidas sinna auku pärast punn sisse lükata, et puu mahlast tühjaks ei jääks,» selgitas tantsupeo pealavastaja.

Suur tagasivaade

Kuid maa teema kõrval on selle aasta tantsupidu mitmes mõttes märgiline. Tänavu möödub 150 aastat esimesest laulupeost, mis tähistas pärisorjusest vabanemise 50. aastapäeva. Kokkuvõttes tähendab see, et me hakkasime eestlaseks olemisest rääkima 200 aastat tagasi. «Tuljaku» vanus on sada aastat ja natuke peale.

Kogu see teadmine oli aluseks sellele, et tantsupeo tööpealkiri oli esmalt «Alguse valguses». Siit tuleb ka vastus küsimusele, miks on juubelitantsupeo esimene number Mait Agu jõuline meestetants «Oma õnne sepad».

«Aga selleks, et see paneks meid mõtleme, kust me tuleme. Me oleme pidanud kunagi oma vabaduse eest võitlema – mitte alati relva, vaid ka laulu ja kultuuriga. Kui 1440 meest on korraga väljakul tantsimas ja nad koos ütlevad, et «iga mees on oma saatuse sepp» ja «kui ükskord prahvatab vimm…» – et me kõik tunneksime ja tajuksime, et see mees on ka täna valmis Eestimaa eest seisma,» rääkis Vaike Rajaste.