Video: Eesti piirivalvelaev likvideeris Soome lahes ulatusliku kütusereostuse

Merevalvekeskus suunas piirkonda kontrollima PPA piirivalvelaeva Kindral Kurvitsa, mille meeskond tegi kindlaks, et reostunud ala suurus on hinnanguliselt 3 ruutmiili ehk 10 ruutkilomeetrit.

PPA rõhutab, et merereostuse korral on kriitilisi faktoreid palju, näiteks ilmastikuolud, reostuse kogus ja merre sattunud ainekoostis. On äärmiselt oluline tegutseda kiirelt, et reostuse mõju oleks loodusele võimalikult minimaalne.