Kimi tervitas Venemaal pidusai ja Lenin

Enne kui Kim sai Vladivostokis väljuda, pidi rong tagurdama täpselt nii, et reisijate vaguni uks joonduks Kimi jaoks lahti rullitud punase vaibaga. Pärast mõningast segadust, mis hõlmas nõutult seisvaid julgeolekutöötajaid, käisid rongist üle valgete kinnastega abilised, et pühkida ära kogu tolm, mis oleks võinud Kimi musta kuube määrida.

Üheksa tundi varem peeti kahe riigi 17 kilomeetri pikkusel piiril pidulik tseremoonia, kus Kim teatas kohale tulnud Kremli ametnikele, et on kuulnud Venemaast palju head, kuid ei ole seni saanud võimalust ise riiki külastada.

Pärast Hassanis traditsioonilise karavai ja soola maitsmist ning puhkpilliorkestri ettekannet kadus Kim musta limusiini, et jätkata sörkivate ihukaitsjate saatel sõitu Vladivostoki poole. Kaks päeva kestev tippkohtumine peaks algama täna kohaliku aja järgi kell 13 Vladivostoki külje all Russki saarel. Teadaolevalt ei päädi kohtumine allkirjastatud lepete või ühisavaldusega.

Peaaegu aasta pärast Moskva kutset toimuv visiit paistab olevat strateegiliselt ajastatud, et näidata Ameerika Ühendriikidele, et Pyongyangil on mõjukaid liitlasi. Veebruarikuine kohtumine president Donald Trumpiga jättis Põhja-Korea tühjade kätega ning riik otsib endiselt väljapääsu rasketest majandussanktsioonidest.