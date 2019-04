Soovi juulikutsega ajateenistusse asuda on avaldanud 19 neidu

Aasta teise kutsumisega on planeeritud ajateenitusse võtta 1781 kutsealust ning kuni 60 neidu. Kaitseressursside ameti pressiesindaja sõnul on praeguseks avaldanud soovi suvise kutsega ajateenistusse asuda 19 naist. Pressiesindaja toonitas, et kõik selleks soovi avaldanud naised ei pruugi teenistus alustada.