«Pealtnägija» püüdis aasta aega Krossilt tema laenu kohta vastuseid saada

«Pealtnägija» väite peale, et tegemist ei ole läbipaistva rahaasjade ajamisega, ütles Kross, et kahtlasi asju võib näha kõiges. «See on kahe eraettevõtte omavaheline laenuleping, kus mõlemad osapooled on tingimustega olnud nõus, see hüpoteek on Eestis registris näha, ma tegin ise pressiteate selle kohta, kui see refinantseering toimus, selle ettevõtte omanik on teada,» kommenteeris Kross, kes tõrjus «Pealtnägija» väiteid, et Kõue mõisa laenu refinantseerija on Neitsisaarte firma, millest pärit raha päritolu on võimatu välja uurida.