Raivo Aeg: Mart Helme veendub siseministriks saades üsna pea, et mingit süvariiki pole olemas

ETV saadet «Esimene stuudio» juhtinud Johannes Tralla tõi muu hulgas välja, et nii Mart Helme kui ka tulevane rahandusminister Martin Helme on korduvalt avalikkuses väitnud, et Eesti riiki kontrollitakse Euroopa Komisjonist meie eriteenistuste abil.

Varem nii politseid kui ka kaitsepolitseid juhtinud Raivo Aeg kinnitas saates, et Helme väited on müüt. «See on müüt ja seda ei saa olla, sellepärast et meie eriteenistusi ja meie jõustruktuure, nende üle teostatakse seda sama nii parlamentaarset järelevalvet kui ka õiguskantsleri poolset tsiviilkontrolli, mida on viimased päris mitu aastat tehtud,» rõhutas Aeg.