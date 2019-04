Ameerika Ühendriikide president Donald Trump nimetas oma luurenõukoja liikmeks vabalt eesti keelt rääkiva Daniel Hoffmani. Peale keeleoskuse teeb Hoffmani Eesti jaoks märkimisväärseks see, et ta elas aastatel 1999–2003 Eestis ja juhtis siinset Ameerika Ühendriikide Keskluureagentuuri (CIA) Tallinna jaama. Ta on hästi kursis Eesti eluolu ja idast tuleneva ohuga ning oli nõus nüüd Postimehele oma siinsest tegevusest ja Eestit puudutavatest julgeolekuteemadest rääkima.