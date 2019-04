Soome uus parlament peab avaistungi

Paar nädalat tagasi, eelmise parlamendi töö lõppemisel märkis Niinistö, et seadusandlus tuleb viia vastavusse ümbritseva maailma reaalsustega. Ta ei täpsustanud, mida tuleb teha, vaid ütles, et naaseb selle teema juurde siis, kui uus parlament on alustanud tööd.