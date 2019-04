HÕFF algab täna suure rongkäiguga

Üle mitme aasta toimuv HÕFF-i rongkäik algab kell 18.30 Haapsalu kaubamaja eest, kust linnapea Urmas Suklese juhatusel marsitakse kultuurimaja juurde. Kell 19.30 esilinastub seal tasuta seansina Eesti esimene zombifilm «Reich of the Dead». Tasuta on ka kell 20.30 algav kultusfilm «Matrix», mille valmimisest möödub tänavu 20 aastat.