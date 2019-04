Töötu mees süütas 100 euro eest Narva politseiniku auto

Kohus tuvastas, et Aleksandr Stepok kihutas eelmise aasta 15. detsembril Roman Ivanovi süütama Narva patrullpolitseiniku Honda CR-V, lubades talle selle eest tasuks 100 eurot. Stepok tahtis sellega politseinikule kätte maksta, kuna tal tuli patrullpolitseinikuga Narvas korduvalt sekeldusi. Viimati puutus politseinik Stepokiga kokku 14 detsembril, kui ta võttis Stepoki Volkswagen Passatist hoiule liiklusseadusele mittevastavad esiküljeklaaside katted. See vihastas Stepoki niivõrd, et ta palkas töötu ja pidevalt rahahädas oleva Ivanovi politseiniku autot süütama.