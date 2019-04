Rahvusraamatukogu tühistas MMS-i teemalise vestlusõhtu

Naatriumklorit ehk MMS on mürgine ja söövitav aine, mille levitamine on Eestis alates selle aasta veebruarist keelatud. Kuigi ainest rääkimine otseselt keelatud ei ole, ei soovi Rahvusraamatu enda ruumidesse sedavõrd vastuolulist üritust. Vestlusõhtu pidi toimuma raamatukogu suures konverentsisaalis 22. mail.

«Saime täna täpsemat infot ürituse sisu kohta ja tühistasime kliendi broneeringu. Põhjuseks on see, et Rahvusraamatukogu loob ja vahendab usaldusväärsetel allikatel põhinevat infot ning antud üritus läheb vastuollu meie väärtustega,» ütles Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo Postimehele.

Vestlusõhtu korraldaja Tiit Trofimov kuulis ürituse tühistamisest alles Postimehe ajakirjaniku käest ning ei osanud kohe öelda, kas ta plaanib seda nüüd kusagil mujal korraldada. «See ongi kõige naljakam, et näed, miks see siis ära tühistatakse, kui inimesed võiks tulla ja kuulata, millest juttu tuleb? See näitab jälle nii mõndagi minu jaoks, et miks siis ei lasta rääkida,» ütles ta.

Trofimovi sõnul on ta ka ise MMSi proovinud ning paranes tänu sellele ühe päevaga gripist. Sellist üritust soovis ta korraldada aga seetõttu, et on Janika Veskiga saanud heaks sõbraks ning kuulnud tema ja teiste edulugusid.

«Seal ei olegi nagu see, et ma peaks seda väga propageerima, aga lihtsalt see, et ta on huvitav inimene ja huvitav teema. Et tuua valgust sinna vahele, et näidata, kuidas Janikat kiusatud on ja näidata ka seda poolt, et ei ole meil midagi seda sõnavabadust nii palju. Kui kellegi jaoks kahjuliku teemaga tuled päevavalgele, siis suhteliselt ruttu tambitakse see maha,» on korraldaja veendunud.

Küsimusele, kas vestlusõhtule oli plaanis kutsuda esinema ka mõni meditsiinitöötaja, kes ehk selgitaks aine mürgisust vastas Trofimov, et kellelgi tulla keelanud nad ei ole.

«Me ei taha seda vestlusõhtut sõjakoldeks ajada. Aga pigem on plaan, et üks teadusinimene tuleb ka, kes seletab lahti, mis keemilise reaktsiooni see organismis tekitab. Küsimusi võib esitada ja kunagi kedagi ei karda küll,» lausus ta.

MMSi nime all propageeritav naatriumklorit on nahale sattumisel mürgine ja sööbiv aine. Enamasti tarvitati seda koos sidrunhappe lahusega. Happelistes tingimustes eraldub naatriumkloritist kloordioksiid, mida kasutatakse enamjaolt tööstusliku pleegitus- või desinfitseerimisvahendina ning mille tarvitamine võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi.

2015. aastal kirjutas Eesti Päevalehe ajakirjanik esimest korda lapsevanematest, kes kasutavad mürgist kloordioksiidist ainet oma laste peal. MMSi propageerijad reklaamisid ebaravimit kui kõigi haiguste vastu aitava ravimina. Kemikaaliga püüti ravida laste magusaisu, autismi, köha-nohu, meningiit (ajukelmepõletik) ja teisi haiguseid.