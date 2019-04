Macron lubas maksukärpeid ja avaliku korra taastamist

Ta lubas, et pärast vahel vägivaldseks kujunenud proteste tema valitsuse vastu taastatakse avalik kord ja ühes sellega tähtis kooskõla Prantsuse ühiskonnas.

Macron tunnistas, et kollavestide liikumine pani paljusid Prantsusmaal tundma viha ja kannatamatust vajaduse suhtes asju muuta, kiites ühtlasi meeleavaldajate õiglasi nõudmisi.

Samas kurtis ta, et liikumine on järk-järgult muutunud ning seda on aeg-ajalt kaaperdatud antisemiitliku vägivalla, ajakirjanike ründamise ja homofoobia eesmärgil.