Dmitri Muratov: "Meie töö mõte on ühiskonna kontroll võimu tegevuse üle. Just seetõttu on meie peamine töömeetod uurimine. Leian, et aitame väga oma kodumaad Venemaad, kui paljastame korruptsioonitehinguid. Töötame sõjaliste konfliktide piirkonnas − püüdes, et oleks rahu." FOTO: Kaupo Kikkas