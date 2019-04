Ahto Lobjakas sunniti Raadio 2 saatejuhi kohalt lahkuma

Postimees ei ole saanud ERRi juhtidelt veel kommentaare. Postimehele on teada, et otsus sündis juhatuse tasemel.



Lobjakas nimetas EKREt hiljutises saates «saastaks». Ta palus oma sõnade pärast kohe vabandust ning kordas seda vabandust ERRi eetikanõuniku Tarmu Tammerki nõudmisel ka nädal hilisemas saates.



2015. aasta kevadest on ta üks Raadio 2 saate «Olukorrast riigis» põhisaatejuhtidest. Tema kaassaatejuht on Andrus Karnau, kes kolm tundi tagasi Twitteris säutsus, et tema ise minema ei lähe.



Lobjakas on pikaaegne Postimehe kolumnist.