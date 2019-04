Evelin Ilves: ma ei proovinudki täna Roheliste esimeheks saada

«Ma täna ei proovinudki ja mitte keegi ei proovinud saada uueks esimeheks, sest juhatust lihtsalt ei valitud. Minu meelest see oli ka väga mõistlik otsus. See oli olnud ka minu ettepanek eelnevatel koosolekutel, et keset Euroopa parlamendi valimiskampaaniat mitte hakata uut juhatust valima, vaid võimalusel teha seda pärast kampaania lõppu,» selgitas ta.

Kuna kahe juhi valimiseks vajalikud põhikirjamuudatused on erakonnal kavaks selle aasta septembrikuuks, siis ei hakka ka Evelin Ilves enne seda juhiameti poole pürgima. Sellegipoolest lubas ta, et kaalub kindlasti kandideerimist.

«Eks siis näis, mis sügiseks saanud on nii minust kui poliitikust, kui ka erakonnast, et kuhu ta on arenenud,» sõnas Ilves. Ta selgitas, et nägi täna koosolekul palju varasemalt passiivseid liikmeid, kes tahavad nüüd hakata oma kodukohas erakonna nimel kaasa rääkima.