Aivar Hundimägi: ehk on Eestis õige aeg vaba ajakirjanduse MTÜks

Hundimägi nentis saates, et viimase aja juhtumid, kui ajakirjanikud on sunnitud lahkuma toimetustest, sest nende kriitiline toon või sõnakasutus pole meeldinud kas peatoimetajatele, juhatusele või omanikele, paneb ajakirjanikud väga ebameeldiva valiku ette, vahendas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

«On oht enesetsensuurile, kui ajakirjanikud hakkavad vältima mingeid teemasid kartuses, et nende ametikoht satub ohtu. Ja häda on selles, kui vaatame, kuidas Eesti meediaturg on jagunenud, et väga palju sul tööväljavaateid ei ole,» rääkis Hundimägi.