X-tee tänava tulek takerdus bürokraatiasse

E-lahenduste eksperdid Helen Hoyer ja Tiina Rekand tegid kodanikualgatuse korras Tallinna linnale ettepaneku ümber nimetada Ülemistes asuva Sepise tänava üks lõik (praegune Sepise 8 ja Sepise 10) tänavaks X-tee.

«Eesti riigi üheks suurimaks, kuid samas avalikkuses vähem tunnustatud ning teadvustatud saavutus on meie digitaalse ühiskonna selgroog nimega X-tee (inglise keeles X-Road). X-tee unikaalsus ja väärtus on end tõestanud peagi juba paarikümne aastases ajaloos. Selle unikaalsus seisneb eelkõige selles, kuidas suhteliselt noores ja ka vaeses riigis antud lahendus ellu viidi ja hallati. Riigi üleselt, sektorite üleselt, turvaliselt ja läbipaistvalt. Lähenemine, mis omakorda on loonud võimaluse luua erisuguseid riiklikke ja integreeritud e-lahendusi. Ilma tsentraalselt hallatud taristuta nagu X-tee, poleks neid lahendusi ning tuleviku võimalusi. Nii oleks selline tänava nimetus nende kõikide inimeste - justkui nähtamatute kangelaste, kes on osalenud nii taristu loomisel, ellu viimisel, arendamisel ja ülal hoidmisel kui ka kogu meie kasutajaskonna tunnustamine,» põhjendasid nad oma ettepanekut.

X-tee tänav. FOTO: Google Maps

Algatusega tuldi välja X-tee sünnipäeval mullu detsembris. Mõttele avaldasid toetust paljudelt X-tee endistelt ja praegustelt asjaosalistelt. Avaliku diskussiooni tulemusena sündis kontakt Ülemiste City arendajatega ning ühiselt töötati välja konkreetne ettepanek: «Nimetada tänavaks X-tee Ülemiste City’s asuv Sepise tänava lõik, mis ühelt poolt sobiks temaatiliselt ja teiselt poolt vajaks praktiliselt senise tänava nimetuse täpsustamist.»

Lisaks muule asub tänavalõik Öpiku majade ees, kus asub uus e-Eesti Esitluskeskus ning keskuse külastajad on inimesed, kelle huvi on digitaalne ühiskond. Pealegi tekitab praegune nimekorraldus segadust, sest ühelt poolt asuvad seal Valukoja aadressiga ettevõtete sissekäigud ja teisalt kannavad Sepise nimetust ristuv kui ka paralleelne tänav.

Siis aga tekkis üsna ootamatus kohas tänava ümbernimetamisele takistus. «Linna nimekomisjon leidis, et ettepanek igati põhjendatud ning ka asukohaga on seos olemas, kuid «x» on mittesõnaline tähis, mida kohanimes olla ei tohiks ning lisaks on «x» võõrtäht. Nüüd oleme väljakutse ees, kuidas X-teed teisiti nimetada,» ütles Rekand.