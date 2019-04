Abitelefon kuuleb: kiusatud ja enesetapumõtetega lapsed

«Tere. Meil juhtus klassi poistega niimoodi, et käime teises majas tunnis ja kui me läksime sinna, siis nägime, et üks vanem 14-aastane laps suitsetas. Kui me hakkasime enda maja poole tagasi kõndima, siis mu klassivennad nägid, et tal on nuga käes ja ta vist lõigub ennast.»