Lobjakas valis enesetsensuuri asemel lahkumise

Lobjakas kirjutas, et teda ei ole varasemate Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuste ajal kunagi survestatud, ükskõik kui terav on olnud tema kriitika. Seekordsete valimiste järel on aga olukord muutunud. Hakkasid tulema signaalid, et tema kriitika loodava koalitsiooni aadressil on liialt terav ja püüab lubamatult poliitikat mõjutada.