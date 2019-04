Sri Lanka keelustab burka kandmise

«Džihaaditerrorism on vaja viivitamatult lõpetada. Selle tõttu kavatseme rakendada uusi ja karmimaid seadusi. Meie riigis viibib näiteks ilma loeta hulgaliselt mitmesuguseid usujuhte, kes vbälja saadetakse,» ütles varem peaminister Ranil Wickremesinghe.

Peaministri kinnitusel on Sri Lanka julgeolekujõud on tapnud või kinni võtnud enamiku islamiäärmuslastest, kes olid seotud ülestõusmispühade ajal korraldatud enesetapurünnakutega ning riik on valmis naasma normaalse elu juurde.