Prokuratuur esitas taotluse Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks

Prokuratuur esitas taotluse eelmisel nädalal. Lõpliku otsuse immuniteedi äravõtmiseks teeb riigikogu. Kui riigikogu otsustab saadikupuutumatuse Kallole alles jätta, siis kriminaalmenetlus peatatakse ning on võimalus, et see jätkub peale riigikogu liikme volituste lõppemist.