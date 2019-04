Ratas palus EKRE juhtidelt vastse ministri väljavahetamist

Täna kell 11 kutsus Ratas oma kabinetti vaibale EKRE juhid Mart ja Martin Helme ning ka Marti Kuusiku. Kuusik kinnitas Postimehele, et kohtumisel räägiti temast.

Mitme lähedalseisva allika sõnul tõstatas Ratas kohtumisel ettepaneku, et Kuusik täna ametivannet ei annaks. Idee jäi aga EKRE-laste heakskiiduta. Postimehele teadaolevalt seisid Kuusiku eest jõuliselt ka Mart ja Martin Helme. Kuusik kinnitas peaministrile, et väited koduvägivallast on aluseta.

Kohtumise tulemust kinnitas Postimehele ka Kuusik ise, öeldes, et astub ta täna ühes teiste ministrikandidaatidega riigikogu ees ministriametisse. Millest kabinetis täpselt räägiti, Kuusik ei avaldanud.

Ratas kinnitas ERRile, et kohtus täna Helmede ja Kuusikuga, kuid peaministri sõnul ei palunud ta ministri väljavahetamist. Küsimusele, miks ta Kuusiku ja EKRE juhid välja kutsus ja perevägivalla kohta aru päris, vastas Ratas, et sellekohane info on juba alates eelmisest neljapäevast Eesti meediaväljaannete toimetustes ringelnud.

«Ma küsisin temalt, kas tema peres on olnud perevägivalda ja ta vastas, et ei ole olnud,» ütles ta.

Kuuldused värske ministri väidetava vägivalduse kohta koduseinte vahel hakkasid levima kohe pärast seda, kui Kuusik tõusis EKRE IT- ja väliskaubanduse ministri kandidaadiks.

Marti Kuusik ütles täna Postimehele, et need on alusetud valed. «Ka minu eksabikaasa on selle kohta teie väljaandele eelmisel nädalal juba oma kommentaarid jaganud.»

Postimees võttis eelmisel nädalal ühendust väidetava ohvriga, kes ütles, et see info ei vasta tõele. «See väide on absurdne. Marti Kuusik on väga hea isa, me saame väga hästi läbi ja ta sobib ministriks suurepäraselt. Toetan teda täielikult,» kommenteeris ta.