Lang: ajakirjandust reguleerivad katusorganisatsioonid on sõnavabadusega vastuolus

«Eesti on üks väheseid Euroopa Liidu liikmesmaid, kus ei ole ajakirjandusseadust ja seni on suudetud sellele väga edukalt vastu seista. Kui nüüd leidub inimesi, kes leiavad, et tuleks hakata ajakirjandusseadust tegema selleks, et «ajakirjandus oleks vaba», siis see oleks suur oht. See avaks pandora laeka, kust vaatab vastu seitse lohepead,» märkis Lang.

Rein Lang kritiseeris rahvusringhäälingu kaebuste menetlemise protsessi, nimetades seda liiga pikaks ja keeruliseks. «Rahvusringhäälingu seaduse kohaselt on ERR-is eetikanõunik, kelle lauale maanduvad kõik kuulajate ja vaatajate poolt ringhäälingu suunas saadetud kivid. Kui ühiskonnas on teatud pinged, siis on loogiline, et neid kive tuleb järjest rohkem,» rääkis Lang. «Eetikanõunikul on seadusest tulenev kohustus kõiki neid oma nime all saadetud kaebusi ja sõimu menetleda. Siis läheb ta juhatusse ja teeb mingeid ettepanekuid. Seadus ütleb, et juhatusele ei ole eetikanõuniku ettepanekud kohustuslikud. Siis läheb eetikanõunik peatoimetajate juurde ja ütleb, et võiks teha nii ja võiks teha naa. See protsess on arutult pikk,» märkis Lang.