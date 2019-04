Tartu Ülikool tunnistas mõlemad Anastassia Kovalenko lõpudiplomid kehtetuks

Ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm ütles Postimehele, et lõpudiplomite kehtetuks tunnistamise põhjuseks on akadeemiline petturlus, mistõttu mõlema töö hinded tühistati. «Loomevargust esineb mõlemas A. Kovalenko magistritöös läbivalt, teiste autorite töödele on viitamata jäetud või ebakorrektselt on viidatud lõikude, kohati lehekülgede kaupa,» ütles Kurm.

«Tartu Ülikooli jaoks on õppetöö kvaliteet väga oluline, meie eesmärk on pakkuda oma üliõpilastele väga head haridust. Seetõttu ei ole ülikoolil muud valikut, kui tühistada pettusega tehtud töö,» rõhutas kommunikatsioonijuht.

«Ülikool tunneb vastutust, et meie üliõpilased ja töötajad tunneksid hea teadustava põhimõtteid. Selle saavutamiseks oleme juba aasta(kümne)id tegelenud järjepideva õpetamise ja teavitamisega, et teadlikkus ja oskused paraneksid nii õppurite kui ka õppejõudude seas. Selle näiteks on teadustöö tegemist õpetavad ained õppekavades (nt akadeemiline kirjutamine, uurimistöö meetodid jms), lõputööde koostamise juhendid instituutides, akadeemilise petturluse tuvastamist hõlbustava tarkvara kasutuselevõtt ja seda tutvustavad koolitused ülikoolis, teadustöö, õppimise ja õpetamise heade tavade ja juhendmaterjalide koostamine ja tutvustamine ülikoolis ning avalikkuses ja palju muud. Arusaamist headest akadeemilistest tavadest aitab suurendada ka siiani ette tulnud akadeemilise petturluse juhtumite analüüs,» selgitas Kurm.

Kommunikatsioonijuht märkis, et lõputööde kehtetuks tunnistamine on inimesele koormav otsus ja seepärast on ülikool valmis Anastassia Kovalenkot nõustama ja abistama. «Selgitame Kovalenkole, millistel tingimustel saab ta oma magistritööd uuesti koostada ja neid uuesti kaitsma tulla.»