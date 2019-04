President Kaljulaid: mul ei olnud võimalik teistmoodi käituda

«Perevägivallaga kokku puutunud inimesed teavad, et asjaolude selgimiseni ei maksa teha ennatlikke järeldusi,» ütles Kaljulaid. «Ma ei teinud ennatlikke järeldusi, aga ma mõtlen, et kui tead poliitikuna, et sinu erakonnakaaslasest saab kohe siseminister ja et sul on palju kolleege, kes tahaksid valitsuse ametis olemise esimest päeva tähistada ilma igasuguste kõhkluste ja kahtlusteta, oleks ehk olnud mõistlikum astuda see samm ja öelda, et kaitsen oma au ja väärikuse ära ja seejärel naasen poliitilisele areenile. Meil on poliitikuid, kes on nii käitunud ja me teame, et oleme neid hiljem korduvalt veel valinud.»