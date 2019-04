Spiiker Põlluaas: oli minu otsus ELi lipud riigikogu Valgest saalist eemaldada

Opositsioonis oleva Reformierakonna saadik Taavi Rõivas püüdis tänase riigikogu istungi alguses suures saalis protseduurilise küsimusena uurida riigikogu spiikrilt Henn Põlluaasalt, miks Euroopa Liidu lipud on Valgest saalist ära võetud. Siis küsimusele vastamata jätnud Põlluaas selgitas hiljem ajakirjanikele, et tema otsustas, et ELi lippude asemele pannakse Eesti lipud.

«Siin on Eesti taasiseseisvumisest alates lehvinud Eesti Vabariigi lipud. Kui Eesti sai endale ülesande olla ELi eestistuja, pandi sinna lisaks ELi lipud. Nüüdseks on see üritus lõppenud ja seoses sellega, et eelmine nädal olid Eesti parlamendi 100. aastapäeva juubeli sündmused, siis pandi tagasi Eesti lipud. See on normaalne tava kõikides parlamentides,» selgitas ta.

«Kui meil toimuvad suuremad, kõrgemad ELi üritused või tulevad teise riikide kõrged esindajad siia, siis pannakse loomulikult üles ka teised lipud. Aga vahepealsel ajal lehvivad siis Eesti Vabariigi lipud ja minu arust on see väga kaunis ja ilus,» lisas Põlluaas.

Põlluaas kinnitas, et see oli tema otsus lipud ära vahetada. «Panime tagasi Eesti Vabariigi lipud nagu on nad siin juba enne seda vahetamist 27 aastat olnud. Ma ei näe selles mingit probleemi, kui nad võisid siiamaani seal lehvida, miks ei võiks nad ka edasi olla,» ütles ta.