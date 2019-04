Tänavu kevadel on olnud 650 metsa- ja maastikutulekahju

Kuivade ilmade saabumisega on tulnud päästjatel põlenguid kustutada praktiliselt iga päev. «Tõsi, nädalavahetuseti on põlenguid siiski mõnevõrra rohkem,» lausus päästeameti pressiesindaja.

Aprillikuus on puhkepäevadel olnud keskmiselt 28 ja tööpäevadel keskmiselt 21 tulekahju.

Päästetöö osakonna ekspert Kaarel Langmets ütles Postimehele, et kuna Eestis on suur osa maastikust turbasel pinnal, sealhulgas ka metsaalused, siis tuli võib liikuda kuival ajal sügavuti maa sisse. «Tihti tuleb liikuda meetrite või lausa sentimeetrite kaupa pinnast läbi loputades. Ja ka siis võivad märkamatuks jääda tulekolded, mis asuvad sügaval maa sees,» sõnas Langmets.

«Lähiminevikust on näide, kus Vikipalus kustutasime pinnast oma kindlas töölõigus ja kui mingi hetk tundus, et osal lõigust on piir peal, siis hommikul tööd jätkates tõusis ikka siin ja seal juba kustutud kohtadest suitsu ja tööd tuli samas kohas uuesti alustada,» ütles Kaarel Langmets.