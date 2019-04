Fotod ja video: Mart Helme tundis end uues töökohas kui Versailles' lossis

«Nagu Louis XIV astuks Versailles' lossi,» viskas siseminister Mart Helme soojenduseks nalja, kui ta neljanda korruse saali sammus, saatjaks EKRE laualipuga nõunik. Lipp pidavadki olema esimene asi, mille uus minister töölauale asetab. Ehkki meeleolud saalis olid pidulikud, oli õhus tunda teatavat rahutust ning teadmatust tuleviku pärast. Siseministri ameti Helmele loovutanud Katri Raiki kõne ajal voolasid saalis mitmel ametnikul pisarad, nutumärgade silmadega pidi võitlema ka Raik ise. Lühikesed neli kuud Eesti siseturvalisuse eest vastutanud Raik pani kolleegidele südamele, et töötajad üksteise eest rohkem hoolitseksid. Mart Helme tänas lahkuvat ministrit ja siseministeeriumi ametnikke riigi järjepidevuse hoidimise eest. «Riigi järjepidevus on kriitilise tähtsusega. Kui see katkeb, siis on asi halvasti, kuid ma tean, et Eesti Vabariigis on veerandsajandi jooksul kujunenud välja väga professionaalne ametkond ning see järjepidevus antakse praegu edasi,» ütles Helme töötajaid tervitades.

Helme ütles pärast tseremooniat Postimehele, et vastuvõtt on uues majas seni olnud soosiv. «Eelnevad kontaktid ja vestlused kantsler Lauri Lugnaga on olnud äärmiselt konstruktiivsed. Ma olen juba jõudnud kogeda, et kõik, mis me oleme kokku leppinud, on läinud ka töösse. Kui terve maja on nii toimekas ja tegus, siis ma arvan, et saab olema päris tore siin töötada,» rääkis siseminisiter.