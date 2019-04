ERRi juhatuse liige: «Vannun käsi Postimehe laual: kunagi ei ole sekkutud liigse kriitilisuse ega maailmavaate pärast»

Nädalavahetusel toodi ERRi uudistemaja ette eile leinaküünlad. Kuidas te end tundsite neid nähes?

Ma tundsin ennast väga halvasti. See on ka põhjus, miks ma siin olen – et selgitada, kuidas me ERR-is neid asju näeme ja mis on nende taust.

Räägime Ahto Lobjaka lahkumisest. Lobjaka enda ja ERR-i juhatuse esimehe Erik Roose selgitus läheb lahku põhimõttelistes punktides. Lobjakas ütleb: «Mulle anti valida enesetsensuuri ja lahkumise vahel.» Roose ütleb, et see oli tema isiklik otsus, keegi ei sundinud teda lahkuma. – Kuidas see lugu siis oli?

Mina tean sellest loost märksa rohkem kui Erik Roose. Lobjakat ei sundinud keegi lahkuma. Mida võib Lobjakas käsitleda enesetsensuurina? Ta on saanud viimastel aegadel (varasemast – VK) palju rohkem tagasisidet. Seda on tulnud meie eetikanõunikule kõikvõimalike saadate kohta, ERR-i juhatusele, ma ei kujuta ette, mis võib tulla ajakirjanike endi postkastidesse. Minuni pole jõudnud ühegi poliitiku pöördumine, need on täiesti tavalised kuulajad ja vaatajad, keda mingi seisukohavõtt ärritab ja kes tahavad oma sõna sekka öelda. Ahtoga me teame teineteist ammusest ajast. Mina ta vist kunagi raadiosse tõingi. Ta alustas Vikerraadios ja läks siis Raadio 2-e. Erik Roose ütles täiesti õigesti, et tema ei ole Ahto Lobjakaga vähemalt viimasel aasta jooksul rääkinud. Mina olen.

Millest te rääkisite viimati?

Ma helistasin talle, pakun, see oli umbes poolteist kuud tagasi. Mäletan seda vestlust üsna hästi ja arvan, ka Ahto võib ise öelda, et see nii oli. Kindlasti ei olnud tegu mingisuguse tsenseerimisega. Alustasin sellest, et olen olnud ta suur fänn algusest peale ja kuivõrd ma hindan tema teadmisi, analüüsioskust. Ütlesin talle, et võib-olla ta katsuks saadetes mitte minna niivõrd emotsionaalseks, vaid olla rohkem argumenteeritud, rohkem kasutada oma teadmisi. Ütlesin talle, et ära, palun, mine sellele libedale teele, et sa hakkad kasutama samasuguseid väljendeid ja retoorikat, nagu kasutavad need, keda sa kritiseerid. Ta ei öelnud mulle sõnagi… oli, ühesõnaga, nõus.

Aga see ei klapi nüüd kokku Erik Roose jutuga, et juhatuse liikmete tööülesannete ja pädevuse hulka ei sellise tagasiside andmine ei kuulu. Roose on vastanud eitavalt küsimusele, kas juhatuse on Lobjakale survet avaldanud. Tema sõnul oli (Raadio 2 peatoimetaja – VK) Kristo Rajasaare kaudu talle teatavaks saanud Lobjaka otsus talle üllatus. Erik Roose on valetanud?