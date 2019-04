Pompeo: Venemaa sekkub USA valimistesse ka 2050. aastal

Pompeolt küsiti, kas ta eeldab, et Venemaa proovib sekkuda 2020. aasta presidendivalimistesse pärast seda, kui eriprokurör Robert Muelleri juurdlusest on ilmnenud, et seda üritati teha Donald Trumpi kasuks 2016. aastal.

Välisminister lausus, et sarnast katset on oodata ka tuleval aastal, kuid ta kritiseeris Venemaa rolli rõhutamist, mis on vihastanud president Trumpi.

«On ütlematagi selge, et nad olid oht meie valimistele ka 1974. aastal ja sekkusid meie valimistesse 80-ndatel,» ütles Pompeo täna päevalehele The Hill.

«Mind hämmastab asjaolu, et see linn näib olevat šokeeritud, et me ei meeldi venelastele, või antud juhtudel Nõukogude Liidule,» märkis ta.

«Me peaksime eeldama, et ka 2050. aastal jätkab Venemaa oma katseid,» lisas ta.

Pompeo sõnul on Trump andnud korralduse keskenduda Venemaa ja teiste vastaste mõjutustegevusega võitlemisele.