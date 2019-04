Moora: jutt infooperatsioonist on absurd

Täna ametivande andnud väliskaubandus- ja IT-minister Marti Kuusik on seni eitanud kõiki Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi ajakirjanike koostöös tehtud artiklis kõlanud süüdistusi. «Miks on praegu laual vastamisi kaks täiesti vastandlikku versiooni? See on igas skandaalis ja tundlikus olukorras suhteliselt tavaline,» kommenteeris Moora, kelle sõnul ei ole tegu toimetustele uue teemaga, esimene vihje saabus juba aasta eest. «Meie toimetuse mõnede liikmete jaoks algas see lugu natuke rohkem kui aasta aega tagasi, kui räägiti, et Rakveres on küllaltki mõjukas isik, kelle peres käib süstemaatiline ja jõhker perevägivald,» ütles ta.

«Ekspress ja Päevaleht kirjutavad, et on väga palju inimesi Rakveres, kes olid siiralt üllatunud, kui Marti Kuusikust sai ministrikandidaat ja keda see puudutas ja kes selle peale jagasid ka meediaväljaannetega sellist vihjet, et tegemist on perevägivalla toimepanijaga, mis on justkui üldteada fakt,» rääkis Moora. «Neid jutte alguses ei võtnud me väga tõsiselt. Selliseid umbmääraseid vihjeid tuleb sellistes olukordades alati, aga pärast seda, kui tuli avalikuks tema vahelejäämine liiklusrikkumisega, saime info tunduvalt konkreetsemal kujul. Nii konkreetsel kujul, et mitte reageerida oleks olnud täiesti lubamatu,» lisas Moora.

Moora rõhutas, et tegu on erakordselt tõsise süüdistusega ja oluline on, et loos sõna saanud allikad jääksid anonüümseks. «Mitmed allikad tunnetavad ka otsest ohtu, sest teema on nii suure kaaluga ja nad ei taha ka oma suhteid rikkuda,» sõnas ta. «Meie allikad ei ole üksteisest teadlikud, seetõttu jutt igasugusest infooperatsioonist ja ettesöödetud inimestest on absurd. Sellepärast, et meie ükski allikas ei tea üldse, et meil teisi allikaid on. Me oleme seda hoidnud nende endi eest risti-rästi saladuses ja nad on meie enda leitud.»