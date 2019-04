Jaanus Rahumägi: Priit Kelder esindas nii vaimu kui jõudu

Eesti Karate Föderatsiooni presidendi Jaanus Rahumägi sõnul õpetas Priit Kelder, et vaimujõud on alati tugevam toorest jõust ning ilma vaimuta on jõud rumal ja seda on lihtne murda.

«Kaitsetahe tekib oskustest ja usaldusest. Füüsilist sitkust peab ohjeldama tasakaalukas tarkus. Kui jõudu ei ole piisavalt, tuleb seda täiendada nutikusega. Need idamised ja igavikulised tarkused sobisid hästi ka väikesele Eestile, mida Priit Kelder väga armastas, mida ta soovitas targalt kaitsta ja mille jõustruktuuride ülesehituses ta aktiivselt osales,» ütles Rahumägi.

«Nendes õpetustes peitub ka täna meie riigi kaitsefilosoofia. Priidu tagasihoidlikud hoiakud ja kindlalt põhjendatud seisukohad tegid temast suure autoriteedi tema õpilastele ja üliõpilastele. Eesti karate kogukond on leinas, aga uhke, et meie seas on elanud mees, kes on andnud tuule tiibadesse väga paljudele noortele, kelle peale võib kindel olla,» märkis Rahumägi.

Priit Kelder lõpetas Tartu ülikooli ajaloolasena ja täiendas ennast mitmetes autoriteetsetes rahvusvahelistes õppeasutustes ning olnud idamaiste filosoofiate lektor ning idamaiste filosoofiate ja ajaloo, samuti riigiõiguse ning avaliku halduse õppejõud pea kõigis Eesti ülikoolides.

Priit Kelder oli rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud orientalist, kelle käsitlused idamaisest kunstist ja selle filosoofiast olid alati oodatud erinevatel foorumitel ja auditooriumites.

Ta kuulus nende väärikate meeste põlvkonda, kes alustasid 1970. aastal esimesena karate harrastamist Eestis ja kogu tolleaegses Nõukogude Liidus. Selle tulemusel kuulusid Eesti karatekad NSVL-i karate sportlaste tippu terve selle legaalse tegevuse aja, kuni ala keelustamiseni NSVL-is 1984. aastal.

Kõige sügavamal stagnatsooni ajal tõi see Eesti ellu värskeid tuuli ja muutis karate Eestis ülipopulaarseks. Priit Kelderil on karates must vöö ja tema õpilaste seas on palju nii edukaid karate spotlaseid kui ka idamaise filosoofia õpetlasi.